Con motivo de la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, Melania Trump envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter para felicitar a sus conciudadanos; sin embargo, un pequeño detalle despertó burlas mordaces entre algunos cibernautas.

Al redactar su reflexión en inglés, la primera dama estadounidense escribió la palabra “Independencia” con una falta de ortografía en un hashtag, ya que empleó una “a” en lugar de una “e”, por lo que quedó como “Independance” en vez de “Independence”.

“Feliz #IndependanceDay (Día de la ‘Independancia’) ¡Que Dios bendiga a esta gran nación y a todas las personas que la protegen!”, publicó Melania en su tuit, el cual fue eliminado ocho minutos después, una vez que las críticas comenzaron a multiplicarse.

Atacan a Melania Trump

El mensaje con el hashtag corregido se tuiteó un poco más tarde, pero varios internautas conservaron el original y se burlaron de la exmodelo eslovena, muchos molestos debido a la importancia histórica de la fecha.

English is not @FLOTUS Melania Trump’s first language. That said, I NEVER want to hear again how smart she is if she can’t spell INDEPENDANCE (sic) on July 4th. 🇺🇸 #IndependenceDay pic.twitter.com/gHmlgCQ9sw — Bad Fox Graphics (@BadFoxGraphics) July 4, 2018

“El inglés no es el primer idioma de @FLOTUS Melania Trump. Dicho esto, NUNCA quiero volver a escuchar de lo inteligente que es si no puede deletrear INDEPENDANCE (sic) el 4 de julio”, se escribió en la cuenta Bad Fox Graphics, que se describe como una “colección de imágenes incómodas, textos torpes, titulares defectuosos y momentos memorables como se ve en las redes de Fox y la “presidencia de Fox” (No afiliada con Fox News)”.

The filthy immigrant got her tweet corrected. The internet never forgets. pic.twitter.com/FXO0a4LE8k — 🌊 Wiley Mark 🌊 (@MarkConserv) July 4, 2018

“La inmunda inmigrante consiguió corregir su tuit. Internet nunca se olvida”, publicó la cuenta de otro usuario bajo el nombre de Wiley Mark, quien al igual que en el caso anterior acompañó su texto con la imagen del tuit original de Melania.

Aunque los señalamientos contra la esposa de Donald Trump no pararon, cabe mencionar que el hashtag con el error ortográfico alcanzó a convertirse en tendencia en Twitter en Estados Unidos y muchas cuentas más incurrieron en el mismo error.

Apologies for the former misspelling of “independence” – we promise we’ve learned from the mistake! — City of Boston (@CityOfBoston) July 4, 2018

La Fuerza Aérea de Estados Unidos y la ciudad de Boston fueron otras dos víctimas prominentes del #IndependanceDay, por lo que es muy probable que, como en el caso de Melania, hayan tuiteado desde el hashtag erróneo sin ser conscientes de ello.