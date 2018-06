Luego de que el presidente Donald Trump confesara en pleno programa en vivo que no tuvo tiempo para comprarle un regalo de cumpleaños a su esposa Melania, parece que ella esperó el momento perfecto para ‘desquitarse’.

Y es que a diferencia de Ivanka Trump, Donald Trump Jr. y demás miembros de la familia Trump, la primera dama no le escribió un emotivo mensaje al presidente con motivo de su cumpleaños el jueves pasado.

Además, se reportó que Melania no estuvo junto al presidente en la celebración de una fecha tan importante, ya que un portavoz dijo que la primera dama viajó a Nueva York para una serie de reuniones, sin especificar con quién se estaba reuniendo o el motivo de dichos encuentros.

El presidente celebró su cumpleaños número 72 el pasado 14 de junio, motivo por el cual sus hijos Ivanka , Donald, Eric y Tiffany le dedicaron mensajes a través de Twitter, lo mismo que algunos de sus funcionarios.

Happy, happy birthday Dad! I love you very much.

Wishing you your best year yet!!! pic.twitter.com/ejbk28IJHe — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 14, 2018

Trump no le compró regalo de cumpleaños a Melania y ahora ella se ‘desquita’

Cabe recordar que, Melania celebró sus 48 primaveras el pasado 26 de abril, fecha en la que el presidente Trump confesó a la cadena Fox News que no le había comprado regalo a su esposa.

Happy Birthday Dad! It is amazing how far we have all come! We are very proud of you and everything you have accomplished! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸@realDonaldTrump pic.twitter.com/mB0wvdWaDq — Eric Trump (@EricTrump) June 14, 2018

“No me quiero meter en eso porque estaré en problemas”, confesó el presidente quien luego explicó: “Tal vez no le compré mucho. Le conseguí una linda tarjeta, ya sabes, estoy muy ocupado para andar por ahí buscando regalos, ¿de acuerdo?”.

A great throwback and a cool family shot to wish my dad @realdonaldtrump a very happy birthday from the monsters and me. Watching what you’re accomplishing every day makes us more and more proud of you. #happybirthday #dad #tbt #throwbackthursday #throwback pic.twitter.com/bhZVRsExOC — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 14, 2018

La relación de la pareja presidencial parece cada vez más lejana, y se ha vuelto más tensa tras los detalles que se han ido revelando sobre el supuesto romance que sostuvo Trump con la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.