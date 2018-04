Mientras su marido fue el gran ausente, Melania Trump sí asistió al funeral de Barbara Bush, donde se le vio muy amena con el expresidente Barack Obama, pero pareció ignorar a los Clinton.

De acuerdo con un video difundido por el Daily Mail, la primera dama no estuvo acompañada del presidente Donald Trump durante la ceremonia ofrecida en memoria de la esposa del expresidente George Bush.

El video de la procesión muestra a Melania tomar su asiento sola, al lado de Barack y Michelle Obama, mientras Bill y Hillary Clinton se sientan más lejos.

Mientras los Clinton leen el programa del servicio y Michelle se sienta esperando pacientemente, Melania parece decir algo cómico a Barack. El expresidente se ríe y agrega su propio comentario, a lo que Melania simplemente sonríe.

Ay, qué mala es alguna gente.

Andan por ahí preguntando cuándo es la última vez que se había visto a Melania sonriendo -antes de coincidir hoy con Obama en el funeral de Barbara Bush. pic.twitter.com/Bdsu73Ozbu — Jose Angel Abad (@desdemanhattan) April 21, 2018

Sin embargo, sus interacciones con los Clinton no parecían tan cálidas a juzgar por las imágenes del video del evento.

Aqui un ejemplo de esos principios y valores de Trump. 4 presidentes atienden funeral de Barbara Bush, en la foto: Brian Mulroney (Canadá), los Clintons, Melania Trump hablando con Obama. Y donde está el presidente de EEUU? Jugando golf en Florida #barbarabushfuneral pic.twitter.com/KEK2wz2yN6 — Paco de Miranda (@PacoDeMiranda) April 21, 2018

Melania llegó el sábado a Houston sin su marido para estar en el servicio. El presidente Trump no asistió a la misa para “evitar interrupciones debido a la seguridad adicional”.

Esto no es poco común para un presidente en funciones, ya que su predecesor Obama no asistió a los funerales de Nancy Reagan y Betty Ford. El mismo hijo de la señora Bush, George W. Bush, no asistió al funeral de Lady Bird Johnson en 2007 cuando era presidente.

El presidente Trump se dirigió al campo de golf el sábado, pero luego se retiró para tuitear: “Dirigiéndose a la Casa Blanca del sur para ver el funeral de Barbara Bush. La primera dama Melania ha llegado a Houston para presentar nuestros respetos. ¡Será un hermoso día!”.

Por su parte, la primera dama Melania tuiteó más temprano: “Qué hermoso tributo a una mujer maravillosa que vivió para Dios, la familia y el país”.

