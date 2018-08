Este sábado, durante su cumpleaños, Meghan Markle asistió junto al príncipe Harry al matrimonio de Charlie van Straubenzee, uno de sus mejores amigos, y Daisy Jenks, que se celebró en el condado de Surrey.

Cuando arribó a la iglesia St. Mary the Virgin en Frensham, la duquesa de Sussex acaparó toda la atención, no solo porque la boda coincidió con su cumpleaños número 37, sino también porque sus elecciones de moda siguen siendo lo más esperado en todos los actos a los que acude.

Esta vez, la exactriz no decepcionó con su look, pues escogió un vestido de la marca Club Monaco, con la falda plisada que combina cuatro colores, con el que brilló en la ceremonia. El top del vestido, azul marino, contrastaba a la perfección con la falda midi que contenía formas geométricas de color verde, rosa y blanco.

Meghan completó su atuendo con un cinturón lazado, un tocado de Philip Treacy y unos elegantes stilettos negros de Aquazzura, con un lazo en el talón.

Sin embargo, pese a que el original diseño fue aplaudido por muchos, la nueva integrante de la realeza británica vivió un momento vergonzoso, cuando el botón superior del vestido se desabrochó inesperadamente, dejando al descubierto una parte de su sostén de encaje. Por suerte, la cumpleañera llevaba un sujetador que combinaba con su vestido.

No obstante, poco después, Meghan Markle logró ajustar la prenda disimuladamente, sin perder el encanto y el carisma que la caracteriza.

Birthday girl #MeghanMarkle wore this lovely @ClubMonaco dress to a wedding today. I love the pink pleated detail at the bottom. Some folks are saying the colors on her dress are a little dark, what do you think? Too somber for a wedding? pic.twitter.com/lBvIUWRc0W

— Makho Ndlovu (@makhondlovu) August 4, 2018