Mauricio Ochmann confirma que ya no será ‘El Chema’

A través de sus redes sociales, el actor Mauricio Ochmann anunció que dejará de hacer la serie El Chema por diversas razones.

Después de casi cino años interpretando al personaje, el actor explicó la razón por la cual se decidió a cerrar este ciclo y la cual está relacionada con los niños.

“Hola a todos. Es importante para mí, antes de que se hagan suposiciones y chismes, decirles de mi propia voz por qué decidí no continuar haciendo El Chema”, inició el texto.

“La única realidad es que el personaje tuvo gran éxito y sé que lo lógico sería sacarle todo el jugo, pero me movió profundamente darme cuenta de la cantidad de niños y niñas de TODAS las edades que se acercaban a felicitarme por ser fans del personaje y decirme que lo admiraban”, continuó el actor.

Y aquí viene la parte fundamental a la explicación de lo que eran rumores: “Me entristece y me enoja que este tipo de contenido esté al alcance de los niños y si los padres no son lo suficientemente responsables para no sentarse a ver este tipo de programas como si fueran para toda la familia, en mi debía existir esa responsabilidad como artista más allá de la fama o el dinero”.

Añadió que estos contenidos no son para niños que posiblemente a su edad no saben distinguir entre ficción y realidad.

“Eso es todo, es la única y verdadera razón por la que yo decidí no continuar más con este tipo de contenido, prefiero brindarle al público por ahora otra forma de entretenimiento”, aseveró Mauricio Ochmann.

Además agradeció a los fanáticos de la serie que lo siguió durante estos cinco años de apoyo y cariño y que sabrá que podrán comprender esta decisión que tomó.

“Ya vendrán muchos proyectos más en el futuro con nuevos personajes y nuevas historias, historias que hablen de otras cosas. Por ahora creo que el género ha sido ya muy explotado. Gracias de corazón”, concluyó Mauricio.

El Chema es una producción de Argos para Telemundo, que Ochmann protagonizaba y que cuenta la historia de este personaje dentro del crimen organizado.

Seguidores a favor y en contra de Mauricio Ochmann

Tras confirmar esta decisión a través de sus redes sociales, Mauricio Ochmann recibió comentarios positivos, pero también hubo a quienes no les pareció y quienes lo criticaron.

“¡Excelente decisión! Ojalá otros actores siguieran el ejemplo y que los productores decidieran ser más creativos, olvidarse de este género en el que se crean personajes que son admirados por jóvenes”, le comentó una seguidora.

Así como: “Y aquí te das cuenta la importancia que es tener una familia y velar por su futuro. Ser padre te hace ver y pensar más las cosas”.

Sin embargo hubo quienes le comentaron: “¿Cinco años después? La verdad nunca he visto la serie, pero se me hace tan tonto que alguien diga que después de tanto tiempo se dio cuenta, qué falsedad”.

Sin embargo, fueron más sus seguidores que estuvieron de acuerdo y aplaudieron esta decisión de Mauricio Ochmann de dejar de hacer la serie El Chema.