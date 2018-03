Marlene Favela presume su figura en bikini pero sus seguidores critican un detalle (FOTO)

Marlene Favela presumió ante sus seguidores su delgada figura al compartir una imagen en bikini que desató una cascada de comentarios.

La actriz de 42 años, recordada por su papel protagónico en la telenovela ‘Gata Salvaje’, es considerada una de las mujeres más hermosas de la televisión hispana; sin embargo, en esta ocasión, algunos usuarios criticaron la manera en cómo luce su abdomen en la fotografía.

“Por borrarse las arruguitas casi se borra el ombligo también”; “le falta ejercicio, menos fotos más deporte”; “estás muy delgada, nada que ver con aquel mujerón que eras”; “te falta tonificar un poco tu cuerpo”; “tu fotógrafo no sacó bien la foto. Se te ve feo el estómago”; “el ombligo no está en el centro. No le quito mérito por su cuerpazo, pero se hizo cirugía o photoshop”.

Últimos días de verano en Australia 🇦🇺 A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela) on Mar 11, 2018 at 8:27am PDT

Pero, como era de esperar, en la publicación, también hubo quienes llenaron de elogios a la mexicana. “¡Qué bella! Siempre ha sido una de las actrices Mexicanas con mejor figura”; “se mira súper Chula”; “escultural y literalmente hermosa mujer mexicana”; “qué mujer más guapa”.

A finales de 2017, convertida en toda una princesa, Marlene protagonizó una de las bodas más esperadas del año. El vestido que eligió fue creado por la reconocida diseñadora boliviana Rosita Hurtado. La tela fue traída exclusivamente desde Italia.

Además, la intérprete completó su atuendo con una corona y una mantilla española que le regaló su amigo, Jomari Goyso.