Durante el estreno de la serie ‘Al otro lado del muro’, Marjorie de Sousa habló ante los micrófonos de MezcalTV sobre la maternidad y lo mucho que ésta le ha dado un vuelco a sus perspectivas como mujer y como profesional.

El 27 de enero de 2016, la actriz de 37 años dio a luz a su primer hijo, Matias, fruto de su relación con el también actor Julián Gil. Tras una conflictiva separación y su regreso a la televisión, las aguas parecen que ya vuelven a su cause en la vida de la venezolana, y ya está lista para conversar sobre lo que ha significado este proceso de convertirse en mamá.

“La maternidad te pone a llorar todo el día. Yo me la paso llorando. No sé, te vuelves como muy sensible, no sé si esto va a ser así siempre, ahora entiendo mucho a mi mamá”, confiesa De Sousa, quien ha expresado su voluntad de llegar a un acuerdo legal con su expareja por el bienestar de su hijo.

Además, la llegada de Matias no solo ha impactado su faceta personal. Para Marjorie también ha influido la manera en que aborda sus papeles frente a las cámaras. “La parte de entender el personaje como mamá, las escenas son distintas, estás conectada a otra cosa que viene de adentro. Es muy bonito”, aseguró.

Desde el comienzo del rodaje de este nuevo proyecto para Telemundo, la famosa latina se ha visto dividida entre su vida en México, donde reside junto a su hijo, y las grabaciones en Estados Unidos, por lo que ha descubierto de manera radical lo exigente de cumplir ambos roles: “Admiro mucho a las madres que trabajan, las respeto diez veces más, es muy difícil, pero no es imposible”.

Además, la exmodelo también describió a su bebé, quien ha robado el corazón de sus seguidores y acaparado la atención de los medios de comunicación. “Es muy chistoso, es un niño muy inteligente, muy cariñoso, muy noble y sobre todo no es un niño fastidioso, es un niño que se porta increíble. Estoy muy contenta con el hijo que me mandaron, ahorita que empiece a caminar no se qué va a pasar, pero por ahora lo disfruto así”, finalizó.

Por si te lo perdiste: Enrique Peña Nieto envía un mensaje a su ‘pequeña’ Nicole y sus seguidores reaccionan