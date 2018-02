Maripily Rivera está harta de las críticas que recibe diariamente en redes sociales y, con su característico temperamento atrevido, respondió de la manera más inesperada a través de una publicación en su cuenta en Instagram.

En la imagen, la empresaria boricua se muestra completamente desnuda, mientras toma una ducha, en una provocativa pose que ha dado mucho de que hablar. Pero lo más contundente del post fue definitivamente el mensaje que escribió:

“Aquí estoy dándome mi rico baño de la noche para sacar las malas vibras y pensamientos negativos del las arpías que me miran por aquí, después de haber tenido un exitoso día de trabajo”, inició Maripily.

La presentadora, quien constantemente comparte instantáneas donde presume de su impactante cuerpo, rechaza la censura de la que es objeto por parte de los usuarios.

“Es mi Instagram y aquí posteo lo que me da la real gana sin ofender a nadie y menos hacerle daño a nadie. Si no te gusta lo que pongo. no me sigas y menos opines (…). Muchas desearían tener mi edad verse así como yo y andar igual o peor”, remató.

Actualmente, Maripily se encuentra en Puerto Rico, donde realizó una sesión de fotos para promocionar la última colección de su marca de trajes de baño.