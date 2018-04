#Basta As a journalist I covered way too many senseless shootings with weapons created for war. Tomorrow I will march to support our young people who say #enough / Como periodista me ha tocado cubrir demasiadas historias de muertes sin sentido. Mañana marcho para apoyar a los jóvenes que dice ya #Basta. Esto no es un tema político es un tema de vida o muerte en el que la politiquería se interpone sobre el sentido común. Debemos estar orgullosos que la juventud no se mantiene apática ante las amenazas a su futuro y bienestar.

