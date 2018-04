María del Carmen Félix critica a México por maltrato a inmigrantes

Por esto La Puma se ha pasado varios días en el hoyo.. será que la vuelvan a llevar? Síganla por @enemigointimotlmd #niaguantanada #lamara #puma #onset 🐆☠️🐆 @telemundo 10/9c

A post shared by María del Carmen Félix (@mariadelcarmen_felix) on Mar 6, 2018 at 8:58am PST