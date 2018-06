Para María Celeste Arrarás, la cobertura del Mundial de Fútbol Rusia 2018 resultó ser la oportunidad perfecta para reencontrarse con el lugar que vio nacer a su hijo Adrián, a quien adoptó hace 18 años.

El joven reveló a ‘Un Nuevo Día’ que conocer sus raíces le ha provocado emociones encontradas, pero está muy agradecido por poder vivir esa aventura. Tanto, que desde ya ansía regresar y conocer más la cultura de su país natal. “Yo quiero hablar ruso para cuando regrese pueda hablar con las personas y entender más lo que está pasando”, aseguró.

Mientras tanto, la presentadora de ‘Al Rojo Vivo’ recuerda con cierta nostalgia el momento en que conoció a su hijo: “Él fue como un capullo que lo vimos florecer ante nuestro ojos, porque cuando lo recogimos aquí en Rusia, ese orfelinato era un orfelinato maléfico donde tenían demasiados niños para solo una mujer, y no los trataban como debían. Entonces, él llegó con sus problemas de desarrollo, pero con mucho amor, tal y como nos dijo el pediatra en un momento dado, él se desarrollo y hoy día, de todos mis hijos, es el más cariñoso”.

Sobre conocer el lugar donde vivió sus primeros meses de vida, el joven de 19 años, quien hace poco se graduó de la escuela secundaria, confesó que sería una experiencia para la cual no está seguro si está preparado: “Creo que me va a dar un ataque de emoción, voy a estar triste, voy a estar feliz. Es fuerte, no es fácil”, aseguró.

La historia de la periodista puertorriqueña emocionó a muchos, incluyendo a Adamari López, quien no pudo contener las lágrimas tras escuchar el relato.

Pese a los orígenes europeos de Adrián, María Celeste aseguró en una entrevista a la revista People que su crianza fue como la de cualquier niño hispano. “De mis tres hijos el más el más latino curiosamente es Adrián, el ruso. A él le encanta bailar salsa, merengue. Come toda la comida hispana. Los tres hablan español, pero el que mejor habla español es Adrián, le encanta”.