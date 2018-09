Geraldine Bazán, quien en los últimos días ha estado en el ojo del huracán luego de que se confirmara la relación entre su ex, Gabriel Soto, e Irina Baeva, se muestra en aparente paz y tranquilidad en una imagen que compartió este viernes en sus redes sociales.

A través de su cuenta en Instagram, la actriz publicó una selfie, donde se le ve mirando a la cámara con una sutil sonrisa, mientras luce un labial rosa que contrasta con su suéter color azul rey.

La mexicana no acompañó la fotografía con ningún mensaje, pero sí añadió unos corazones azules, lo cuales sus seguidores interpretaron como una buena señal: “bonita y toda una dama, simplemente una gran mujer”; “tu sonrisa lo dice todo, no te olvides que el karma existe, así que tú tranquila”; “qué preciosa, sigue adelante, tú puedes, esas maravillosas hijas van a darte mil bendiciones”; “el azul es lo tuyo, simplemente te hace ver radiante”; “eres el claro ejemplo de que una mujer no se pone triste, se pone guapa”, comentaron sus fanáticos.

Incluso, para algunos famosos, la imagen de Geraldine Bazán no pasó inadvertida y también dejaron caer sus comentarios. “Chiquisss, qué guapa”, comentó Alejandro Chabán, por ejemplo.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo de ICE en dos estados termina con 105 detenciones

Lupillo Rivera halaga a Geraldine Bazán

Seguir leyendo: Siguiente >