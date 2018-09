Ludwika Paleta comparte foto con su bebé y recibe inesperadas críticas

Ludwika Paleta vive una de las etapas más dulces a nivel personal, luego de la llegada de sus mellizos Bárbara y Sebastián, el pasado mayo, frutos de su relación con Emiliano Salinas. Y aunque desde entonces ha mantenido a los pequeños fuera del ojo público, este martes sorprendió al presumir a través de sus redes sociales un bello momento junto a uno de sus bebitos, en una visita a la playa.

Pese a que en la fotografía no puede verse el rostro de los pequeños, la actriz permitió que sus fanáticos dieran un vistazo a los adorables piececitos de uno de ellos, mientras disfrutaba junto a ella de un baño en el mar.

Sin embargo, por extraño que parezca, los usuarios dejaron caer duras críticas contra los pies de la mexicana: “¡Linda foto! Pero tus pies no me gustan”; “qué pies tan feos”; “esos pies indican que eres bien posesiva”; “qué feos pies tienes, en verdad, no se puede tener todo en la vida”; “qué feos pies los suyos, amiga”, comentaron en el post.

No obstante, sus fanáticos de inmediato salieron en defensa de la artista y rechazaron los cuestionamientos de los haters: “demasiado tierno, mil bendiciones”; “¡qué divina foto! Ser mamá es lo máximo”; “¡pies de personas felices! Eso es lo que importa”; “¡no manchen! Los pies de Ludwika son muy bonitos”; “eres hermosa y tus pies igual”, escribieron.

Al ver el intenso debate que se formó en Instagram, Ludwika Paleta intercedió para bajar los ánimos: “¡OIGAN! ya no se peleen, nunca he visto un solo post de pies en IG que le guste a todos. Siempre comentan sobre los pies jaja”, escribió la actriz.

Los gemelos son los primeros hijos en común de Ludwika y Emiliano, quienes contrajeron matrimonio luego de tres años de noviazgo en una espectacular boda celebrada en Mérida, Yucatán, en abril de 2013. Recordemos que la rubia tiene un hijo de 19 años, Nicolás, que tuvo con Plutarco Haza.