¿Lucía Méndez sustituirá a Verónica Castro en ‘La Casa de las Flores’?

Lucía Méndez ha sido clara y contundente, pues tras el éxito de la serie La Casa de las Flores, se ha especulado que ella podría tomar el lugar de Verónica Castro, su eterna rival, y quien únicamente firmó contrato para la primera temporada del proyecto de Netflix.

Ante la insistencia de sus seguidores, quienes desean ver a La Méndez de regreso en la pantalla chica, es que la actriz y cantante rompió el silencio, y decidió terminar con los rumores de una vez por todas.

Lucía Méndez no sustituirá a Verónica Castro en ‘La Casa de las Flores’

Aprovechando la pregunta de un fanático en Twitter, Lucía aclaró: “COMPLETAMENTE FALSO mi amor, no me integro a ninguna 2a parte de nada. NO HAGAN caso de esos chismes. ¡Estoy actualmente con mucho trabajo y preparando grandes sorpresas para todos ustedes!

Aunque la intérprete de ‘Corazón de Piedra’ alabó el trabajo del productor Manolo Caro en dicho programa de televisión, y que además felicitó a Verónica Castro por su participación, la artista dejó en claro que el trabajo de Castro no es nada sorprendente.

“Yo me atrevería a ser alcohólica, drogadicta, prostituta, lo he sido en todos mis personajes; hasta ojos amarillos tuve, así que yo siempre he creído que todos mis personajes rompen esquemas porque son muy fuertes y el próximo personaje que yo tenga va a ser fuerte y va a romper esquemas, y va a ser atrevido. ¡Claro que va a ser atrevido!”, declaró en entrevista para Univision Entretenimiento.

A pesar de que las actrices han negado abiertamente mantener una competencia entre ellas, es más que evidente que siempre buscan proyectos en los que puedan superar a la otra, y aunque han manifestado que desconocen desde cuándo se habla de su rivalidad, entre los recuentos de la prensa se encuentran el que las dos fueron reconocidas como ‘El rostro del Heraldo’ y el romance que supuestamente ambas sostuvieron con el actor argentino Jorge Martínez, siendo Vero quien únicamente puede confirmar esta relación.