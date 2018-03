Lucía Méndez da de qué hablar por los efectos de las cirugías en su rostro

Para nadie es un secreto que Lucía Méndez se ha hecho varios retoques estéticos en el rostro, que incluso ella misma ha confirmado. Sin embargo, sus seguidores quedaron impresionados al descubrir cuán lejos ha llegado la actriz en su afán por luchar contra las evidencias que va dejando el tiempo.

Gracias a un video publicado por la diva mexicana en sus redes sociales, con el fin de promocionar su nueva línea de perfumes, lo usuarios vieron con asombro lo inexpresivo que ha quedado su rostro, tras las numerosas cirugías e inyecciones a las que se ha sometido en los últimos años.

Como era de esperarse, en los comentarios, muchos criticaron la manera en cómo luce ahora su cara: “Es el guasón”; “eso es por toda las cosa que se inyecta”, escribieron algunos.

Sin embargo, los fanáticos de la icónica artista hicieron gala de una lealtad inquebrantable y se dedicaron a eliminar de su perfil la mayoría de los comentarios negativos. Además, le dejaron en su lugar decenas de mensajes de apoyo:

“Veo que te tienen mucha envidia Lucía tu eres una verdadera estrella internacional”; “la verdad no haga caso a criticas o algo, usted es una hermosa mujer y siempre ha sido muy hermosa por dentro y fuera”; “mi diva, qué bella te ves”.

En 2016, Lucía abordó el controversial tema de sus intervenciones estéticas en una rueda de prensa donde reveló que solo se ha arrepentido de una cirugía, la primera que se realizó en la nariz, pero que tras una segunda operación correctiva se sintió mucho mejor con los resultados.

“Yo no he dicho que nunca he optado por las cirugías, claro que me he hecho arreglos, jamás me he arrepentido de ninguna cirugía; bueno tal vez la de la nariz que al principio me la hicieron mal y luego me la hicieron bien”, aseguró la mexicana.