Hace unos años, Lucero vivió un bochornoso momento, al finalizar una presentación musical en el programa ‘Siempre en Domingo’, conducido por Raúl Velasco, donde según se comentó por años, se le había escapado una flatulencia que tronó en los altavoces.

Sin embargo, la cantante mexicana decidió aclarar de una vez por todas lo que de verdad sucedió en aquel episodio, durante la visita al programa ‘La Saga’, de Adela Micha.

“Yo salgo al programa de Raul, ese día iba ser mi cumpleaños en un par de días. Entonces salgo, canto una canción ranchera, traigo traje de charro. Entonces, cuando bajo el micrófono, (lo) raspo con la abotonadura del traje y hace un ruido. Y la gente empezó a cantar como las mañanitas. Todo más o menos al mismo momento. Y me dio como mucho gusto, y yo como que me emociono, y entra Raul y dice ‘ay, pues sí, es que a cualquiera le pasa’. (Pero), él hablando de la emoción, de que lloro”, contó la intérprete de ‘Enamorada’.

No obstante, a partir de entonces, el rumor de su ‘accidente’ empezó a circular como pólvora, y más adelante tuvo que enfrentar los cuestionamientos. “Entonces, pasa poco tiempo, y un día voy a una conferencia de prensa en Guadalajara, y de repente una de las personas que estaban ahí me pregunta: ‘Oye, ¿cómo esta la onda de lo del gas?’. Y yo: ‘¿cuál gas o qué?’. Y ahí fue que me cayó el veinte”.

Aunque Lucero negó que se le haya escapado un gas en una transmisión en vivo, bromeó al asegurar que la gente ‘podría pensar que fue una flatulencia y tampoco pasa nada”, después de todo, ella es un ser humano, como todos.