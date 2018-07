Lo que no sabías de Carmen Villalobos de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’

Otra súper secuencia con un gran equipo dirigido por nuestro adorado director @herneylunadirector y la unidad 2 👊🏼 !!! Les cuento que estás escenas son súper cheveres de grabar, aunque ahí era de madrugada y hacia un frío tenaz! Pero ajá, el trabajo es el trabajo y se disfruta más cuando grabas con buenos compañeros @gregoriopernia @laduque7 @danielsernaactor 🤗 @sinsenossihay #SSSHP3 @telemundo @foxtelecolombia @gustavo_bolivar !!!

