Lo que no sabías de Camila Sodi, supuesto romance de Diego Boneta

32 años 💕🍾💖🎉💕👵🏼💖💕 Tengo suerte…..en la vida he reído , he llorado , me he enamorado ,me he partido varias veces el hocico haciéndolo , he trabajado en lo que amo, he tenido bandas de rock, he escalado montañas en países lejanos , explorado el mundo , me he comido gran parte de él también, tengo dos hijos maravillosos y sanos , me he casado , me he divorciado , me he caído , me he levantado , me he reído hasta las lágrimas con mis amigos , he leído todos los libros que he querido , me he sentido sola y he crecido con mi sombra de maestra y he aprendido que la ola sólo hay que surfearla pues en este océano de vida nada es constante más que el amor que uno cultiva dentro de su propio ser . Mis caídas y fracasos , mis éxitos y esfuerzos durante este pedacito de vida mía , se resumen en que HE AMADO Y ME HAN AMADO . 💕💕 Amo amar , es mi superpoder ! Uno vulnerable , uno difícil de tener en este mundo aveces duro donde no nos miramos a los ojos ya . Pero he aprendido que si uno mira al otro a los ojos , se crea el universo entero 💕 LOS AMO 💕

