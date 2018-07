Cuando tu amiga que es altísima se pone tacones. 👠🙊 ¡Etiqueta a la tuya!. . . . #UnNuevoDia #friendshipgoals #shoegame #mundialtelemundo #worldcup #outfit

A post shared by Un Nuevo Día (@unnuevodia) on Jul 6, 2018 at 3:07pm PDT