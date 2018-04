Lindsay Lohan le ofrece asesoría legal al presidente Donald Trump

La actriz Lindsay Lohan se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, luego de que aprovechara su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje al presidente Donald Trump.

Fue a través de esta red social que la actriz ofreció ayuda legal a Donald Trump y aprovechó para promocionar la empresa Lawyer.com.

Hey, @realDonaldTrump heard you need a lawyer… at https://t.co/SgYUZfUxuO we are always here for everyone 😉

— Lindsay Lohan (@lindsaylohan) April 4, 2018