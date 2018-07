Si te sucede algo bueno, viaja para celebrar! Si te sucede algo malo, viaja para olvidar, Si no te sucede nada, viaja para que la vida te sorpresa!!!! ❤️❤️❤️❤️ Feliz comienzo de semana mi gente bellaaaaaaaaa

A post shared by Lili Estefan (@liliestefan) on Jul 9, 2018 at 5:46am PDT