Le dicen “huesuda” a Alejandra Espinoza y ella regresa ‘el golpe’

Alejandra Espinoza es una de las presentadora más guapas y con más estilo de la televisión hispana y, a través de sus redes sociales, acostumbra compartir con sus seguidores los modernos outfits que utiliza en su día a día. Aunque la mayoría de las veces suele recibir decenas de halagos por su belleza, esta vez, la mexicana dio de qué hablar en las redes sociales debido a su peso.

Tras ver a la ex reina de belleza luciendo un crop top que dejaba al descubierto sus hombros y abdomen, varios de sus seguidores hicieron hincapié en lo extremadamente delgada que se veía, según su opinión.

“Para mí gusto ella está demasiado flaca”; “qué flaca, parece una escoba. Es bueno ser delgada pero no tanto”; “en esta foto tu delgadez ya no se ve ok. Se ve como anorexia”; “ya te pasaste de flaca, te miras demasiado huesuda. Deberías comer un poco más, creo que se te está yendo la mano”, cuestionaron algunos usuarios.

Sin embargo, este último comentario rebasó la paciencia de la nueva conductora de Nuestra Belleza Latina, quien respondió indignada: “Qué mano ni que ocho cuartos, no te conozco, ni siquiera te imagino porque no pones tu foto, pero te aseguro que estoy más saludable y fuerte que tú”.

Pese a los ataques de los haters, Alejandra Espinoza también recibió el respaldo de sus fanáticos, quienes se encargaron de defenderla y llenarla de elogios: “Te ves muy hermosa”; “no sé por qué la gente te critica porque te ves perfecta”; “¡Qué hermosa! Todo te queda bien a ti mujer”; “te miras hermosa, toda esas mujeres que te critican es por envidia”, comentaron.

Sunkissed 💋☀️ A post shared by Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) on Aug 19, 2018 at 6:25pm PDT