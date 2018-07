Este domingo, se celebró en Miami la decimoquinta edición de los Premios Juventud, que reunió a lo más selecto del talento de habla hispana. Como era de esperarse, una de las invitadas al evento, organizado por Univisión, fue Clarissa Molina, quien dio mucho de qué hablar en redes sociales con su moderno look.

Para la ocasión, la presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ lució un mini vestido con canutillos brillantes, de color púrpura y azul, que dejaba al descubierto sus estilizadas piernas y sensual escote. Además, la dominicana completó su outfit con unos tacones plateados y un peinado semi recogido, con alguna trenzas y rizos sueltos.

A través de su cuenta en Instagram, la ex reina de belleza presumió su elección y muchos de sus fanáticos le regalaron amorosos elogios: “Preciosa, me encanta el peinado, está divino”; “preciosa desde los pies a la cabeza, regia”; “Dios mío, una mujer completamente hermosa ¡Qué cuerpazo!”; “qué elegante te miras con tu vestido puesto”; “con ese look te ves deslumbrante, toda una reina”; “la más hermosa de la noche”.

Sin embargo, pese a que Clarissa Molina es una de las famosas más estilosas de la televisión hispana, también hubo quienes dejaron caer duras críticas contra su vestuario y peinado.

“No me gusta esa ropa”; “creo que los zapatos nada que ver, hubieran sido más casuales”; “el peinado no sé, no me convence”; “vestido y peinado fatal, hoy no la pegó, quien la asesoró lo hizo mal”; “el color de zapatos no va con el vestido”; “no se te mira bonito ese peinado. Muy pasado de moda”; “creo que hoy lo que elegiste no te va”, le cuestionaron sus seguidores.