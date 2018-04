Las madres forzadas a abandonar sus trabajos son las más infelices, dice la ciencia

Aunque algunas mamás se atreven a dejar todo, incluyendo una fructífera carrera, después de tener hijos; para otras, la elección no es nada fácil.

Una familia, cuyos ingresos solo provienen de un solo progenitor, hoy podría tener dificultades para llegar a fin de mes. Por lo que para muchas mujeres trabajar es una obligación. Pero, usualmente, es muy difícil encontrar una ayuda confiable y sostenible, así que a menudo se ven forzadas a permanecer en casa, a pesar de sus necesidades económicas o expectativas profesionales. Además, algunas mamás sienten que una vida exclusivamente en el hogar no es para ellas.

En un estudio, publicado en Journal of Family and Economic Issues, se evaluaron a 2,000 madres, divididas en cuatro grupos basados en su trabajo fuera de los deberes del hogar y su satisfacción actual. No es de sorprender que aquellas que voluntariamente se quedaron en casa y aquellas que trabajan fuera del hogar por voluntad propia anotaron niveles de satisfacción más altos y fueron las más sanas psicológicamente.

También es de esperarse que las madres que están trabajando o permaneciendo en casa, pero preferían lo contrario, eran las más infelices. Sin embargo, llama la atención que las que debieron quedarse en el hogar para cuidar a sus hijos a tiempo completa fueron las más insatisfechas con su situación; además, presentaron niveles más altos de soledad y vacío.

Incluso, estas madres informaron tener más dificultad para adaptarse a tener hijos y confesaron tener sentimientos de rechazo hacia ellos.

“Nuestros hallazgos demostraron esencialmente que para las mujeres que deseaban trabajar, pero no podían debido a problemas de cuidado infantil, parecía que había grandes costos para su salud mental. Y, como sabemos bien, cuando una mamá no es feliz, tampoco lo son quienes la rodean”, escribió Suniya Luthar, doctora de la Universidad del Estado de Arizona y co-autora del estudio.

Sin embargo, en nuestra cultura, las mamás que se sienten de esta manera son a menudo juzgadas y calificadas como ingratas, o acusadas de menospreciar a las madres que se quedan en casa. Las mamás que eligieron quedarse en casa y ‘someterse’ a sus maridos también son etiquetadas como ‘esclavas’ de la sociedad patriarcal.

Parece que,S de cualquier manera, las mujeres no la tenemos fácil cuando asumimos el difícil reto de ser mamás.