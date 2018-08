Las hijas de Peña Nieto y Angélica Rivera se tatúan en Los Pinos

Las hijas de Peña Nieto y Angélica Rivera han desatado controversia una vez más, en esta ocasión por invitar a un tatuador a Los Pinos, la casa presidencial en México.

Sofía Castro Rivera, hija de Angélica Rivera, y Paulina Peña, hija del presidente Enrique Peña Nieto, llevaron al tatuador internacional Jon Boy a Los Pinos para realizarse un tatuaje.

Boy compartió las imágenes en redes sociales, donde agregó a las hijas de la primera dama y del mandatario, en las que incluso puso la ubicación de la residencia oficial.

Los tatuajes que se realizaron Sofía Castro y Rivera son pequeños y escogieron sus muñecas y tobillos para colocarlos. A la sesión, también acudió una amiga de las jóvenes, Macarena Valle Díaz.

Jon Boy es famoso por tatuar a celebridades como Justin Bieber y Lindsay Lohan.

Mis hermanas A post shared by c/s ∴jon✞boy∴ p/v (@jonboytattoo) on Aug 29, 2018 at 9:53am PDT

Sofia Castro, hija del productor de telenovelas mexicanas de Televisa y hermano de Verónica Castro, José Alberto Castro, se muestra muy contenta junto al tatuador Job Boy.

Seguidores de Jon Boy reaccionaron a las fotos publicadas y especialmente a la que el joven se tomó frente a la entrada del recinto.

“Grandísimo burro, que no sabes que está … familia está más que apestada y maldesida en México”, escribió sloezaj.

Otro usario preguntó cuánto le pegaron…”¿Cuál fue el monto de tu honorarios? ¿incluía viáticos?”, preguntó latorrescano.

El malestar entre los seguidores continuó y hasta publicaron mensajes en inglés.

“Mexico, a country with 50 million poor people and the president’s daughters do not get tired of humiliating them”, escribió karivsco.

Sin embargo, la fotografía logró los 5,742 “likes” hasta la medio día del 31 de agosto.

ES TENDENCIA: