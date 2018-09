La segunda hija de Daniela Castro rompe el silencio

Mientras Daniela Castro se encuentra en el ojo del huracán, tras ser detenida por robar productos de una tienda de ropa, sus hijas cierran filas en torno a ella para defenderla de las especulaciones y críticas que abundan en las redes sociales.

La primera en pronunciarse sobre lo sucedido y mostrarle su apoyo incondicional fue Daniela Díaz Ordaz, su primogénita y producto de su matrimonio con Gustavo Díaz Ordaz III. “Te amo. Gracias por todo Ma. No puede haber mejor persona que tú. Siempre voy a confiar en ti, en las buenas y en las malas”, escribió la joven junto a una fotografía con la actriz.

Además, la adolescente aprovechó la oportunidad para desestimar las especulaciones que rondan en la web, en torno a lo sucedido con su madre: “Mucha gente puede decir lo que quiera pero la verdad siempre sale a la luz y jamás te voy a dejar sola, al igual que tú”, agregó.

Horas después, su segunda hija, Alexa Díaz Ordaz también utilizó sus redes sociales en defensa de su madre y envió un amoroso mensaje: “Te amo, mapa. No puede haber mejor ser humano que tú, muchas gracias por todo y sin duda tengo muy claro qué tipo de persona eres y el tipo de valores que me has enseñado, mucha gente podrá criticarte o juzgarte pero tengo muy claro que no es así”.

La cuenta de Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’ publicó el texto y la fotografía compartidos por la menor y las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar.

