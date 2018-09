Tras debutar en la sexta temporada de El señor de los cielos, las críticas hacia Aracely Arámbula ‘La Chule’ no fueron tan favorables en las redes sociales y algunas hasta fueron crueles burlas.

Y es que ella participa en la exitosa serie interpretando a su icónico personaje de ‘Altagracia Sandoval’, quien se hizo famosa en la telenovela La Doña (2016).

Y más allá de su desempeño actoral, la realidad es que su participación generó muchas críticas entre los fanáticos de la emisión, quienes no están contentos con el rumbo que ha tomado la historia desde que hace más de un mes el personaje principal de ‘Aurelio Casillas’, interpretado por Rafael Amaya, está en coma.

Le llueven comentarios negativos a ‘La Chule’ por su participación en serie

“¿Qué hace ‘La doña’ en una narcoserie? Cómo se nota que quieren cubrir la ausencia del mero mero, pero no van a poder. Solo falta que le agreguen a ‘Vicenta Acero’ o a ‘Batman’. ¡Qué decepción!”, comentó un seguidor de El señor de los cielos en Instagram.

“Ese capítulo fue el más ridículo que puede existir con esa ‘Doña’”.

Los espectadores no encuentran relación entre ‘La Doña’ y ‘El Señor de los Cielos’

“Simplemente cada día peor, no veré más ninguna temporada ya no sirve no es que sean malos actores, pero ya paren esta serie. Aracely y Eduardo son para otra serie, ¿qué están haciendo con tanto personaje nuevo, qué tratan de hacer? cámbienle el nombre. Ya no veré más esta serie que se llama ‘El revoltijo'”, fueron algunos comentarios vertidos por los espectadores en las redes sociales.

Se espera que el encanto de ‘La Chule’ pueda superar este inicio.