La candente revelación que hizo Chiquis Rivera sobre Galilea Montijo

En medio de la promoción de su último sencillo ‘Entre botellas’, tributo a su fallecida madre, Chiquis Rivera asistió al programa ‘Buenos días familia’, donde sorprendió con importantes revelaciones sobre su progenitora e incluso acerca de su ex Lorenzo Méndez. Pero lo que dejó a los televidentes con la boca abierta fue su declaración respecto a la presentadora Galilea Montijo.

Cuando le preguntaron si por un día fuera del sexo opuesto, con cuál famosa tendría relaciones, la cantante no dudo en responder que estaría con la presentadora de ‘Hoy’, a quien calificó de “muy guapa y stylish”.

Acerca de su exprometido, la hija de Jenni Rivera aseguró que no le cierra la puerta a una posible reconciliación, pero que el primer paso debe venir de parte de él. “Lo quiero mucho, le tengo mucho cariño, pero no sé. La verdad está en él arreglar las cosas. (…) Hay cosas entremedio que se tienen que arreglar antes de poder con la relación”, declaró Chiquis.

Chiquis Rivera no da la espalda a su familia

En cuanto a Estaban Loaiza, viudo de su madre y con quien se le asocia sentimentalmente, afirmó rotundamente: “Jamás me acosté con él, jamás le haría eso a ninguna mujer, especialmente a mi madre, hay un Dios que lo ve. No fui una hija perfecta pero eso sí, no lo hice jamás”, se defendió la intérprete. Sobre la reciente salida de la cárcel del exdeportista comentó: “Me dio mucho gusto verlo feliz, por sus hijos, por su mamá. Le deseo lo mejor”.

Chiquis también mostró su apoyo a su tío Lupillo Rivera, quien está atravesando una polémica separación de su esposa Mayeli Rivera. “Le mandé un mensaje y sí me contestó, me dijo que él va a estar muy bien. (Le dije que) no estamos de acuerdo en todo pero aquí estoy y me dio las gracias. Me duele por mis primos”.