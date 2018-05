Kim Kardashian entrevista a Kylie Jenner sobre Stormi y fama

Kim Kardashian preparó cámaras y micrófonos para entrevistar a su hermana Kylie Jenner de manera exclusiva para la revista ES Magazine.

La famosa de Keeping up with the Kardashians, le preguntó a la mamá primeriza cómo está viviendo sus primeras semanas siendo mamá joven.

“Estoy aprendiendo mucho de mí y de la vida, está siendo una experiencia increíble. Por supuesto con ratos complicados desde el inicio, no dormir y muchos altibajos” dijo Kylie Jenner para dicho medio.

“Me duele dejarla, incluso hoy cuando venía para acá, le digo ‘lo siento, tengo que irme’ no puedo esperar a que crezca para llevarla a todas partes conmigo” agregó.

Kim Kardashian entrevista a Kylie Jenner sobre el nombre de su bebé

Kim Kardashian la interrogó acerca del nombre tan original de su hija, preguntando qué los inspiró a llamarla Stormi.

Kylie Jenner respondio: “En realidad no sé cómo fue que pensamos en Storm, su papá dice que fue él pero yo siento que fue mi idea”

“Y en realidad a mi no me gustó llamarla solo Storm, no sentía como si ese fuera su nombre, pero cuando se convirtió en Stormi, sentí que ella lo había elegido, que era suyo” relató.

Al hablar sobre la fama que les otorgó el reality Keeping up with the Kardashians, la empresaria destapó qué fue para ella lo mejor y lo peor del show:

“Lo mejor fue estar con la familia todo el día, creo que pasamos mucho tiempo juntos”

“Lo peor puede ser cuando tú dejaste ver cosas superpersonales, dejando entrar a la gente en tu vida, pero bueno a fin de cuentas terminó de manera positiva porque hubo mucha gente que estaba pasando por lo mismo que nosotras”.

Kylie Jenner agradecida por su familia

Al ser cuestionada por Kim Kardashian sobre si hubiera preferido nacer en una familia no famosa, Kylie Jenner dijo:

“Yo no deseo cambiar a mi familia, porque la amo. Pero sí pienso acerca de si no tuviera que ser famosa. Y es una fantasía en ocasiones, pero no es realmente un problema. Tienes que ver cómo lidiar con eso”.

Al cuestionarla sobre cómo afecta la fama en sus relaciones, la empresaria contestó:

“Es más difícil hacer nuevos amigos y ver si la gente tiene, como, buenas intenciones y cosas como esa”.

Sobre el éxito de su línea de cosméticos aseguró que todo se debe a que sacó provecho de su inseguridad para sacar productos que reflejan ser auténtico, y que hagan sentir seguras a las personas.