Kenia Ontiveros, empresaria y esposa de Larry Hernández, volvió a enloquecer a todos con una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

La prometida del cantante de música regional mexicana, compartió una imagen en blanco y negro posando de manera sensual con un vestido entallado.

En la instantánea, aparece Kenia de perfil posando en un jardín tocando su cara con el cabello lacio y el sensual vestido con tiras que dejaban descubierto parte de su cuerpo y drapeado, que es una técnica de costura que conforma pliegues en la tela para darle mayor volumen y caída.

La esposa de Larry presumió su figura resaltando sus curvas en dicho atuendo, lo que provocó reacciones de sus seguidores:

“Radiante como siempre”, “Guapísima como siempre y me encanta que no te enfocas en malas vibras o comentarios y eres original y única sin tener que estar quedando bien con la gente”, “Toda una modelo”, “Divinamente hermosa”.

Sin embargo, Kenia Ontiveros no logra convencer a todos

Pero no todo fueron halagos: “Parece que trae pañal y las caderas ¿donde quedaron? es lo malo cuando se ponen nalgas y no tiene pierna, ni cadera la mujer”, “Kenia ¿por qué no haces algo de provecho? Si tanto te gusta mostrarte pues enseña tus talentos cocina, algún método para bajar de peso , algún tutorial de maquillaje o moda, ya eres más famosa que tu marido que es el cantante, te ves muy bien pero no veo nadita de povecho”, “Qué feo vestido”, le escribieron.

Y hubo quienes hasta especularon sobre un posible embarazo: “¿Está embarazada?, antes no se le miraba brotadilla la panza”.

La esposa de Larry no pareció hacerle caso a las críticas, pues omitió su respuesta a los comentarios.

