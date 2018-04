Kate del Castillo: “Los premios no son más que una ayuda al ego”

Gracias a su papel en Ingobernable, serie que le permitió regresar con fuerza a la televisión tras meses de enorme polémica, Kate del Castillo aparece nominada en los Premios Platino, aunque la actriz mexicana señaló que los galardones “no son más que una ayuda al ego”.

“Tengo un cariño especial a los Premios Platino, pero en realidad los premios no son más que una ayuda al ego. Todos queremos, de una u otra manera, ser reconocidos en cualquier ámbito, en cualquier trabajo que hacemos”, dijo la artista en una entrevista con Efe.

“Y es una bonita motivación, además increíble con todas las chicas con las que estoy nominada, pues me hace sentir importante, me llena de humildad y me da mucha alegría”, añadió.

Del Castillo, candidata al galardón a mejor actriz de una serie de televisión, será una de las protagonistas de la quinta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, que se celebrará el próximo 29 de abril en la Riviera Maya (México).

Además, subrayó la trascendencia que tienen los Premios Platino para unir a la industria latinoamericana.

“En lo personal me han dado conocimiento y me han sacado de mi ignorancia para saber todo lo que pasa en Latinoamérica. La maravilla del cine que existe, de actores, directores, talento en general. Desgraciadamente, de nuestros países a veces no salen las películas. Y son increíbles”, indicó.

Tras su controvertido encuentro en 2015 con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo Guzmán’, que posteriormente la llevó a residir de manera permanente en Estados Unidos, Kate del Castillo explicó que el trabajo le sirvió como refugio.

“No soy más feliz en ningún otro lugar que en un set. Para mí es un privilegio”, argumentó.

El éxito de la primera temporada de Ingobernable, una serie de intriga en la que interpreta a la primera dama de México, permitió a Del Castillo volver por todo lo alto a la pequeña pantalla, tanto que ya se ha rodado la segunda tanda de episodios.

“Como historia está mucho más sólida, más fuerte, hay muchísima acción, y seguimos tratando los problemas de México, que es lo que me gusta mucho de la serie. Si ves Ingobernable vas a ver un México real: al México poderoso, hermoso y adinerado, y también todo lo contrario”, describió.