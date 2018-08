Kate del Castillo sufre por quiste en el ojo y teme cancelar grabaciones

Tal parece que la salud le está jugando algunas malas pasadas a Kate del Castillo, pues además de que todavía no se recupera del todo de la lesión en uno de sus brazos, ocurrida mientras grababa escenas de “La Reina del Sur 2”, ahora surgió un nuevo problema que podría comprometer su visión si no es tratado a tiempo, por lo que ha decidido acudir inmediatamente al médico.

“No puedo darme el lujo de enfermarme” reveló la actriz

En su podcast “Neteando con Kate y Jessica”, la actriz reveló que desde hace un tiempo tiene un quiste en uno de sus ojos y aunque dio a entender que no es un asunto grave, sí quiere atenderse pronto porque sabe que el defecto podría aumentar su tamaño y hacerla lucir un tanto extraña en la pantalla chica.

“Tengo un quiste, pero en lugar de que creciera para afuera como regularmente pasa fue para adentro. Ya le dije a la producción, porque si no al rato se me empieza a notar y no voy a poder estar en pantalla. Si yo no trabajo se detiene la producción y eso es terrible porque no puedo darme el lujo de enfermarme. Me van a dar oportunidad de ir con el oftalmólogo y a ver que me dicen”, dijo Kate.

En otros temas, a mediados de la semana pasada la actriz utilizó este mismo espacio para agradecerle al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, todo el apoyo que le ha mostrado ante sus intenciones de regresar al país lo más pronto que se pueda y se dice que una fecha probable para esto es Navidad de este año.