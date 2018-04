Kailani copia a Aislinn Derbez y las redes mueren de amor (FOTOS)

Ufff que cosa más impresionante han sido estos 2 primeros meses! Gracias Kailani por enseñarme tantísimo en tan poco tiempo, tu y tu papá son mis más grandes maestros y los amo con toda mi alma. Tenerte ha sido el reto más grande de mi vida en todos los aspectos, desde lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Crecer y salir de nuestra zona de confort duele mucho pero nos hace más fuertes de lo que podemos imaginar y trae las mejores recompensas. Respeto, honro y admiro tanto a las madres, porque no es nada fácil soltar el control, confrontar los más grandes miedos, los procesos internos, los miles de cambios, el agotamiento, desveladas, hormonas, cambios de humor, cambios físicos, las horas de labor parto (más de 30 en mi caso!) y miles de cosas más que a todas nos pasan pero que se convierten en las semillas de los frutos más increíbles de nuestras vidas… 😍 #2meses

A post shared by 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) on Apr 25, 2018 at 11:12am PDT