Nadie pone en duda que comerse las uñas es considerado un mal hábito. Sin embargo, pocos pueden imaginar lo peligroso que puede resultar en algunos casos. Así lo confirma el testimonio de Courtney Whithorn, una joven italiana a quien se le diagnosticó un extraño tipo de cáncer de piel, con graves consecuencias.

La universitaria se mordió durante años sus dedos y uñas hasta que su pulgar derecho se puso negro en 2014. Pero, en lugar de acudir al médico de inmediato, lo mantuvo en secreto por cuatro años, antes de asistir a una consulta, de acuerdo al Daily Mail.

“Mi mano estaba constantemente en un puño porque no quería que nadie la viera, ni siquiera mis padres. Me asusté un poco cuando mi piel comenzó a ponerse negra, así que se los mostré por primera vez este año”, relató al diario.

Apenas en julio del año pasado, un especialista le aseguró que sufría un melanoma subungueal lentiginoso acral, condición que surge en las palmas de las manos o de los pies y, en algunos casos, alrededor de la uña del dedo gordo.

Esto ocurre cuando se desarrollan células malignas de pigmento a lo largo de la capa basal de la epidermis, hasta formar un nódulo debajo de la uña y levantarla. Pese a que no es doloroso, el tumor puede avanzar paulatinamente hasta llegar a los huesos.

Para la joven de 20 años el desenlace fue traumático, pues tuvieron que apuntarle el dedo debido a lo avanzado de su cáncer. Sin embargo, puede que ese no sea el final de su pesadilla, ya que se conoce tan poco sobre este tipo de enfermedad que es muy difícil establecer las probabilidades de recurrencia.

“No hay suficiente investigación para decir cuál es la tasa de supervivencia del cáncer o la probabilidad de que regrese porque simplemente no sabemos mucho al respecto. Solo lloro cada vez que es mencionado”, explicó al Daily Mail.

“La ubicación del cáncer en mi pulgar es desconocida, así que si todavía aparece, tendrán que seguir cortando hasta que obtengamos un resultado claro”, agregó.

Las causas de este tipo de cáncer son desconocidas; no obstante, se cree que los traumatismos en las uñas pueden considerarse factores de riesgo. Así que lo mejor es que evite a toda costa comerse las uñas.

