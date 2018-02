En el debut de Jomari Goyso dentro de El Gordo y la Flaca, el fashionista aclaró los malentendidos con Clarissa Molina.

Y es que en sus tiempos de aspirante a Nuestra Belleza Latina, Jomari rechazó a Clarissa junto a los otros jueces, por considerarla “arrogante”.

“Es que la gente se ha quedado con lo de Nuestra Belleza Latina todavía”, le explicó Clarissa al también fashionista de Primer Impacto y le señaló que eso data del año 2014, a lo que él respondió: “No tengo tiempo ni para el 2017, 2018”.

Mientras Clarissa decía “ya Jomari me conoce, sabe cómo soy”, el fashionista insistía: “¿Tuvimos asperezas? Yo no tengo asperezas contigo”.

Al parecer, por ese sencillo gesto de Jomari los seguidores de El Gordo y la Flaca lo recibieron mucho mejor de lo esperado: “Por eso no me agradaba @jomarigoyso, pero ya caso olvidado… ahora a disfrutar el presente con mucho amor y respeto”.

Pero no faltó quien aún no ‘perdona’ a Jomari: “Yo todavía lo tengo en la garganta como que quieren pasar, pero aún como que no caben. Porque el @jomarigoyso y la @veronicabastos1 fueron los que dijeron que Clarissa se veía arrogante, no sabiendo ellos que uno cuando entra a un concurso entra medio tímido… pero la vida es justa porque ahora Clarissa está mucho más y más alto que ellos, a la Verónica la votaron, está en otra televisora y al Jomari lo tienen de un lado para el otro para no sacarlo, mientras a Clarissa tiene su trabajo fijo, haciendo comerciales, videos”, “ese @jomarigoyso todo el tiempo metiéndose con las mujeres”, “Jomary deja de juzgar sin conocer a las personas. Tuviste que tragarte tus palabras”.

Y tampoco faltó quien dudara: “Se le ve en la cara a Clarissa que no pasa a Jomari”.

Cabe recordar que, Clarissa no consiguió el pase a Nuestra Belleza Latina en las audiciones de Nueva York, porque los jueces -Jomari Goyso, Verónica Bastos y Daniel Arenas – la vieron como “arrogante”. Pero días después, Osmel Sousa visitó la casa de la dominicana en Nueva Jersey, para entregarle personalmente el pase para que entrara en la competencia en el 2015, certamen en el que finalmente fue coronada.