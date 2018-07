Jomari Goyso casi pierde la amistad con Clarissa Molina, luego de que le dijo sus ‘verdades’ en su propia cara.

Y es que al experto en moda de Univisión no le gustó el look que usó la exNuestra Belleza Latina durante los Premios Juventud, por lo que aprovechó las cámaras de El Gordo y la Flaca para decírselo de frente.

“Una de las estrellas que vino anoche es Clarissa”, empezó ‘suavizando’ su crítica Jomari, pero después pasó a ‘destrozarla’ literalmente con su primer look para los premios.

“Pregunta que te tengo: ¿qué querías conseguir con el pelo?”, le preguntó el experto en modas, a lo que ella le respondió: “Un look diferente, innovador, como tú dices”.

“Ok, entonces yo creo que eso no se vio, porque cuando tú mirabas de frente, no entendías lo que estaba pasando en el pelo”, replicó Jomari y Clarissa no tardó en defenderse: “Pero por eso yo posé de lado”.

“Pues no se entendía”, agregó el experto en modas.

Jomari Goyso Vs. Clarissa Molina, ‘pleito’ en pleno programa en vivo

Jomari dijo que creía que Clarissa fue “por algo étnico con el pelo y no se entendió, creo que el vestido funcionaba, pero no funcionaba con esos zapatos y con eso pelo”.

De su siguiente look de la noche, un vestido amarillo, Jomari opinó que “lo bueno es que lo usaste para el segundo y no lo vimos tanto”, a lo que Clarissa reaccionó molesta: “¿Por qué no te gustó el amarillo?”.

Sin embargo Jomari aclaró que el no verlo tanto, no necesariamente era algo negativo.

Pero ante la pregunta de Gelena Solano, de qué cuál look le gustó más, Jomari volvió al anterior, que en su opinión, “dentro de que es brilloso y todo, sí funcionaba”.

“Te gustó Jomari, dime la verdad, yo sé que te gustó”, le pidió Clarissa, mientras Jomari simplemente se quedó callado.