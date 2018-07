mi #Arafamilia bella tam lindas siempre que una de ellas me envió este bikini 👙para mi cumpleaños con mucho amor mi querida @lauraaram_ de Colombia 💕 aquí estrenándolo me encantó el bordado y esta hecho a mano 👌🏻divino 🙏🏻😘 y los aretes llegaron desde israel de @bendita_fashion junto con otras cositas 🙏🏻👍🏻👌🏻❤️😘 tan bellas ustedes #GRACIAS me encanto !!! 💕👙🍀🎊🌊🏄‍♀️🏖⚓️⛵️⛱❤️😘💋

A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Jul 25, 2018 at 3:32pm PDT