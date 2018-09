View this post on Instagram

first Insta-Tutorial!! Loved doing this full face of @fentybeauty and it’s perfect for the fall, let me know what you think ✨ #21DaysofJae #fentybeauty #notsponsored eyes• @fentybeauty Moroccan Spice Palette & Flyliner lips • @fentybeauty Matte Moiselle Griselda face • @fentybeauty Pro Filtr Foundation 190, Mocha, Coco, Trippin Matchstixs & Hustla baby highlight