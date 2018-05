Jacqueline Bracamontes se sincera respecto a su ‘embarazo’

Top y Falda: @_sarquis_ Clutch: @entre.piedras Joyas: @manimaalai Styling: @ottero.mx | @hernanesquinca @luisgarciaserrano #inspirarparacrear #jackybracamontes Y muchas gracias a mi @rosy_maquillaje y @anlle11 por revivirme!!! Llegué muy cansada del aeropuerto!!! ❤️

A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv) on May 23, 2018 at 7:06pm PDT