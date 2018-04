Jacqueline Bracamontes y su esposo, el piloto Martín Fuentes, fueron captados durante su visita a una clínica de reproducción asistida, debido a que buscan tener un varón, según lo ha dado a conocer Agencia México.

De acuerdo con el medio, una persona cercana a la pareja reveló que, a pesar de tener a sus hijas, ellos están empeñados en tener un niño. Por tal motivo, recurrieron a esta opción.

“Ella está en la fase inicial del tratamiento para tener a un varoncito. No tiene problemas para concebir, es fértil, así que no tendrá muchos problemas. Simplemente es porque ya no quieren arriesgarse a tener otra nena”, contó la persona a la publicación.

Al recordar las últimas declaraciones de la conductora, quien manifestaba su deseo de no volver a concebir por el momento, la persona allegada a la pareja explicó:

“Por Martín; él adora a sus hijas, es súper papá, las consiente y son una familia muy linda, pero (como la mayoría de los hombres) quiere un niño, no va a escatimar en gastos con tal de lograr el sueño”.

De la misma manera, la fuente explicó el motivo por el que Jackie y Martin han guardado con recelo esta información. “Porque es un proceso que usan las parejas que no pueden tener hijos, y no quieren exponerse a la opinión pública”, concluyó.

Jacqueline, Carolina y Renata son los nombres de las tres hijas de la actriz. Ellas tienen 4 años, 3 y 1, respectivamente. Y a través de sus redes sociales, la ex reina de belleza suele compartir con sus fanáticos los divertidos y encantadores momentos que viven en familia.

De hecho, hace pocas semanas, vimos cómo sus pequeñas parecen haber heredado de su padre el gusto por la adrenalina. Pues, Bracamontes publicó una foto donde aparece junto a su esposo y sus dos hijas mayores, todos enfundados en arneses, listos para dar un paseo en parapente, durante una excursión en Valle de Bravo, México.