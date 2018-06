Este es un post de mi progreso de un mes. Nuevos ejercicios y nuevas dieta de #Keto. Me daba miedo hacer el cambio. Pero mi cuerpo necesitaba algo neuvo. Y veo la diferencia. Poco a poco! —— This is a progres post of one month. With new workouts and keto dieting. I was so scared for the change but my body needed the change and I’m happy I did. Empecé en 170 libras ahora peso 167 Body Fat: 29% to 25% down 4% Chest 40 Inches. same Waist 36.5 to 34.5 down 2” Hips 46 to 44 down 1.5”

