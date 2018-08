Poco después de anunciar que estaba en la dulce espera de gemelos, Jacky Bracamontes preocupó a sus fanáticos al informar que el suyo se trataba de un embarazo de ‘alto riesgo’. Sin embargo, desde entonces, la actriz ha tomado todas las precauciones necesarias en su condición, tal y como lo explicó esta semana en una entrevista al programa ‘Hoy’.

“No puedo estar mucho parada, me canso de estar parada, se me baja la presión. El doctor me lo dijo, es un embarazo de alto riesgo y hay que cuidarse, entonces me he estado tomando mis vitaminas, me la he estado llevando súper tranquila en el trabajo, cuando tengo que viajar casi casi pido silla de ruedas para no caminar mucho, ya sabes, pero bueno, me estoy consintiendo sin dejar de disfrutar la vida”, aseguró la presentadora, quien ha compartido entusiasmada el crecimiento de su baby bumb a través de redes sociales.

En su visita, la conductora de ‘Netas Divinas’ también rememoró la reacción que tuvo cuando supo que tendría gemelos:

“Cuando me enteré que eran dos me asusté mucho por lo que viví en el primer embarazo y por el número, como que me abrumó mucho también, pero sabes qué, yo siempre quise una familia grande y Dios me está regalando ese gran tesoro, mis hijas son las más felices, creo que voy a tener a las mejores nannies, que son mis hijas, sobre todo Jacky, la grande”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Atacan a Laura Bozzo por posar en traje de baño (FOTOS)

Jacky Bracamontes también reveló lo siente ante la idea de tener cinco niñas pequeñas bajo su cuidado: “A veces yo lo pienso también y me asusto y me abrumo, pero creo que va a ser una casa muy divertida con mucha hormona, mucho pleito también, pero mucha felicidad, muchas sonrisas, mucho amor”, admitió.