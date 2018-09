Jacky Bracamontes sufre inusual consecuencia tras ponerse botox

Aunque los retoques estéticos suelen ser un tema que las famosas manejan con mucho hermetismo en los medios comunicación, durante el programa ‘Netas Divinas’, Jacky Bracamontes confesó sin tapujos la experiencia que vivió tras ponerse botox en el rostro, hace un tiempo atrás.

En una conversación con sus compañeras Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval, la presentadora reveló que solo se había aplicado este tratamiento una sola vez en su vida, en el área de la frente y, aunque los resultados al parecer cumplieron con sus expectativas, no imaginó el extraño efecto secundario que sufriría.

“Yo sólo me he puesto botox una vez en mi vida, y yo no soy mucho de sudar en la frente, pero cuando traía el botox sudaba y sudaba”, contó la mexicana.

Su revelación tomó por sorpresa a todos, incluyendo a los especialistas, pues se sabe que el botox se utiliza también para controlar la transpiración excesiva. Sin embargo, la conductora aseguró que a ella le sucedió “al revés”.

Hace unos meses, la originaria de Guadalajara comentó que, debido a la lactancia, sus senos ya no se encuentran en el mejor lugar, por lo que sí se sometería a una cirugía estética.

“Hoy no me lo haría, pero el día de mañana yo creo que sí. Yo estoy en contra de 32 operaciones, terminas siendo otra persona. Pero esos retoquitos que te ayuden a lucir más guapa, ¿por qué no? Me encantaría operarme las bubis, no me las agrandaré, el mismo busto que tengo, sólo que en su lugar”, afirmó Jacky Bracamontes en entrevista, según Agencia Reforma.

