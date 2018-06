Las redes sociales se llenaron de imágenes de Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente Donald Trump, en las que se le ve jugando fútbol americano en un evento deportivo en la Casa Blanca, con un costoso vestido de marca Gucci.

Ivanka Trump usó un vestido negro con líneas rojas y botones dorados, el cual tiene un costo de 2,200 dólares, equivalentes a casi 44,000 pesos mexicanos.

Los detalles dorados de la costosa prenda son botones con el logotipo de la firma Gucci, en un atuendo realizado para un evento formal.

.@IvankaTrump throws a pass to former NFL star Herschel Walker as they participate in the White House Sports and Fitness Day on the South Lawn of the White House. @realDonaldTrump pic.twitter.com/WK6CFEwoot

— Doug Mills (@dougmillsnyt) May 30, 2018