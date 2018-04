Ivanka Trump nunca imaginó que por un tuit terminaría ‘humillada’

Ivanka Trump quiso promover el ejercicio y un estilo de vida saludable a través de sus redes sociales, pero sus palabras probablemente no tuvieron el impacto esperado.

“Necesitamos promover una vida saludable entre la juventud de EE.UU. En una reciente encuesta, 9.5 millones de niños estadounideneses reportaron que NO realizan ejercicio sobre una lista de 100 opciones”, escribió la hija de Donald Trump en la red social.

We need to promote healthy lifestyles for America’s youth. In a recent survey, 9.5 million U.S. children reported that they did NOT once participate in any of over 100 sports or activities listed. #YouthSports @AspenInstitute — Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 8, 2018

Al parecer, su mensaje generó indignación en algunos usuarios, pues muchos consideraron que el gobierno estadounidense no estaba haciendo suficiente para resolver esa problemática.

De hecho, para mayor humillación de Ivanka, el general retirado Mark Hertling, un experto en el cuidado personal y autor del libro “Growing Physician Leaders”, envió una contundente respuesta que dejó muy mal parada a la asesora de la Casa Blanca:

Ummm…there’s this thing called the President’s Council on Fitness, Sport, and Nutrition. Been around 60 years. Used to have 25 appointees…I was one of them. @MichelleObama helped & generated momentum in this area. No one is on the Council now. @FitnessGov. Check it out. https://t.co/R6xh1n0Qi7 — Mark Hertling (@MarkHertling) April 8, 2018

“Hay una cosa llamada Consejo de Fitness, Deporte y Nutrición del Presidente. Ha existido desde hace 60 años. Solía tener 25 personas designadas… Yo fui uno de ellos”, aseguró el experto.

Luego, Hertling ahondó más en la herida y acotó cómo en la administración de Barack Obama se aprovechó este recurso, por iniciativa de la ex primera dama Michelle Obama: “@MichelleObama ayudó e impulsó esta área. Nadie está en el consejo ahora. @FitnessGov”.

Es importante recordar que Ivanka es una de las asesoras de alto nivel del gobierno estadounidense, por lo que es de esperarse que la información compartida por Hertling sea de su conocimiento. Sin embargo, parece que a la ex modelo aún le queda mucho que aprender sobre la política.

Ivanka Trump, blanco de burlas y memes

Esta no es la primera vez que Ivanka provoca una ola de burlas en la red social. Hace unas semanas, la ex modelo visitó Iowa, con el objetivo de promover el plan de infraestructura que pretende llevar a cabo el presidente Donald Trump.

A través de Twitter, la hija del mandatario compartió una fotografía en el evento, en donde se le ve luciendo una bata de laboratorio, guantes y lentes de seguridad, mientras “mezcla” algunas sustancias para medir los niveles de nicotina en el jugo de un cigarrillo electónico o vape, según reseñó Business Insider.

Sin embargo, las reacciones que provocó la exmodelo en las redes sociales probablemente no fueron las que ella esperaba. De hecho, sus imágenes se convirtieron en material de memes y chistes por aparentar comportarse como una verdadera ‘científica’.

Ok, here’s my meme; I hope everyone looks at it, cause I’d love some opinions. There was so damned much material to choose from. pic.twitter.com/Ko2XSUWI4H — never claimed i was funny (@veronicamariez2) March 20, 2018