Ivanka Trump ‘motiva’ a las latinas con un vestido de 1,700 dólares

Meet Rachelle Olortegui, Founder of EcoInca and a graduate of the United States government’s WeAmericas program. Thanks to your hard work and dedication, you have the opportunity to use what you learned to grow your business, employ women in your community and inspire other entrepreneurs to achieve their own dreams. #WomensEconomicEmpowerment ————— Les presento a Rachelle Olortegui, Fundadora de EcoInca y egresada del programa de intercambio WeAmericas. Gracias a tu esfuerzo y dedicación, tienes la gran oportunidad de usar lo que has aprendido para crecer tu negocio, emplear a mujeres en tu comunidad e inspirar a más emprendedores a alcanzar sus sueños.

