A la mayoría de los padres le preocupa el gran apego que tienen los jóvenes por sus celulares en estos días. Y aunque casi todos optan por ‘decomisar’ el preciado aparato a la hora de reprenderlos o castigarlos, una madre pagó con creces el intentar impartir disciplina a su propia hija.

Jodie May fue arrestada, un día antes de la celebración del Día de las madres, mientras amamantaba a su bebé de 4 semanas, tras quitarle el teléfono a su hija, de 15 años, como castigo por un problema que tuvo en la escuela.

El hecho, que empezó como un ordinario conflicto doméstico, cobró nuevas dimensiones cuando el padre de la adolescente denunció el ‘robo’ del aparato, bajo el argumento de que la cuenta del celular estaba a su nombre.

Por insólito que parezca, May fue aprehendida por un cargo menor por robo, luego de que la policía tocara su puerta. “Él me había dicho que me iba a arrestar y le pregunté si podía entregarme el lunes siguiente porque tenía un bebé y aún no se alimentaba”, dijo la mujer, de acuerdo a Univision.

A mom arrested after taking her teen's cell away as punishment.

Jodie May's ex-husband claimed he owned the phone&filed charges against her. Turns out the daughter did in fact own the phone so prosecutors dropped the charges. Mom would have faced up to 93 days in jail! #Fox35 pic.twitter.com/gqdAMlQzRg

— Danielle Knox (@Fox35Danielle) September 20, 2018