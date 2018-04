Ingrid Coronado en el centro de una polémica por su delgadez

Ingrid Coronado provocó cierta polémica en redes sociales al compartir una fotografía en la que, según algunos de sus seguidores, luce en extremo delgada.

La conductora de “Venga la alegría”, quien diariamente presume el look que usa para el programa matutino a través de su cuenta en Instagram, generó más críticas que halagos el pasado viernes, pues muchos apuntaban a que su cuerpo luce cada vez más huesudo.

“Creo que esta muy delgada o ese vestuario no le favorece, está hermoso y ella me cae súper bien”; “está súper linda la blusa pero demasiado flaca. Eres muy linda pero no te pases de flaca”; “no estás mal. Solo necesitas más peso para verte bien”; “estás muy flaquita, se te miran los huesos”, cuestionaron algunos de sus seguidores.

Sin embargo, para otros la figura de la mexicana es perfecta tal cual es: “De verdad que siempre luces sensacional, siempre muy guapa”; “por favor, dime cómo le haces para estar tan espectacular”; “qué guapa luces siempre, eres la mejor”; “me encantas, eres muy hermosa, te queda perfecto tu look”.

A Ingrid Coronado le persiguen las polémicas en redes sociales

Esta no es la primera vez que la conductora genera una controversia en redes sociales. De hecho, hace pocos meses, la famosa latina de 43 años quiso compartir un momento familiar pero terminó haciendo un gran “oso” ante sus fanáticos.

Ingrid festejaba el cumpleaños 70 de su papá y por tal motivo toda su familia se reunió para sorprenderlo con una especial celebración. Desde la fiesta, Coronado publicó una foto en su Instagram sin darse cuenta de un importante detalle: la desaparición de una de sus extremidades.

“Se le olvidó el pie a Ingrid”; “deja de usar filtros, estás buenísima así al natural. Ya no te cortes la pierna”; “no sabía que solo tenías una pierna”; “¡se ve solo una pierna a Ingrid y como muy delgada!”; “parece que te falta una pierna Ingrid”, criticaron varios de sus seguidores al ver la publicación.