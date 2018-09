Hace pocas semanas, Inés Gómez Mont se convirtió en mamá por sétima vez, tras dar a luz a su hija María. Y, al contrario de lo que muchos puedan imaginar, la presentadora parece que aún no está satisfecha con el número de retoños que le alegran su vida.

La mexicana reveló en una entrevista que dio a Univision lo mucho que disfruta su rol maternal: “Me transmiten mucha alegría mis chamacos y estoy bien agradecida con Dios y con la vida. La verdad es que me inyectan energía, soy una mamá bien aprehensiva, me encanta ir a dejarlos, a recogerlos, llevarlos a la clase… en verdad es que a veces debo soltarlos un poco más”.

Sin embargo, contra todo pronóstico, también confesó que le gustaría sumar otro integrante a su ya numerosa familia y compartió lo que piensa su esposo, Víctor Álvarez Puga, de esa idea: “Ya mi esposo me huye, de verdad, ya me dijo que no hay opción. Todavía embarazada le dije: ‘Vamos por uno más, que no sea mi último embarazo’ y me dijo que estoy loca”, aseguró.

Pero, pese a sus deseos, su esposo está dispuesto a hacer lo que sea necesario para evitar alguna sorpresa en el futuro: “Mi esposo me dijo que definitivamente no, que iba a ir al médico a hacer lo que tuviera que hacer para evitar cualquier tipo de accidente”, contó Inés Gómez Mont en la entrevista, de acuerdo a lo reseñado por NuevaMujer.

Lo cierto es que a la guapa artista la maternidad le sienta de maravilla y, todo parece indicar, que luego de un embarazo no le lleva demasiado tiempo recuperar su figura y volver a tener la misma energía de siempre.