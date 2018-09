Inés Gómez Mont muestra su abdomen de acero, a dos meses de dar a luz

Hace apenas dos meses, Inés Gómez Mont dio la bienvenida a su séptima hija y, para sorpresa de todos sus seguidores, ya es capaz de presumir una envidiable figura en traje de baño.

A través de su cuenta en Instagram, la presentadora compartió una foto donde se le ve cargando a su pequeña María y junto a Inesita, mientras disfrutan una hermoso atardecer en la playa.

Pero lo que llamó la atención de sus fanáticos es el vientre completamente plano que dejaba al descubierto su bikini. Al ver la imagen, los usuarios no dudaron en expresar decenas de halagos:

“¡Y tú espectacular! Increíble estómago y abdomen, Inesita, pasa la receta”; “me impresiona la rapidez con la que regresaste a tu lindísimo cuerpazo”; “estás espectacular”; “¡Wow! ¡Qué foto Inés! Se ven bellísimas”; “qué bárbara, 7 hijos y con ese cuerpo”; “qué cuerpazo, con bebé y tantos hijos. Wow, mi admiración total”; “es que si te queda ese cuerpo después de todos los hijos, cómo no van a dar ganas de tener más”; comentaron con admiración en el post, que acumuló más de 83,000 ‘me gusta’.

TE PUEDE INTERESAR: Ana Patricia comparte tierno momento de sus hijos y le hacen advertencia

Inés Gómez Mont revela que siete no son suficientes: ¡Quiere otro hijo!

Contra todo pronóstico, hace unos días, Inés Gómez Mont confesó que le gustaría sumar otro integrante a su ya numerosa familia y compartió lo que piensa su esposo, Víctor Álvarez Puga, de esa idea: “Ya mi esposo me huye, de verdad, ya me dijo que no hay opción. Todavía embarazada le dije: ‘Vamos por uno más, que no sea mi último embarazo’ y me dijo que estoy loca”, aseguró a Univision.

Pero, pese a sus deseos, su esposo está dispuesto a hacer lo que sea necesario para evitar alguna sorpresa en el futuro: “Mi esposo me dijo que definitivamente no, que iba a ir al médico a hacer lo que tuviera que hacer para evitar cualquier tipo de accidente”, contó la mexicana.